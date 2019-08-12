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فن

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:57 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
سعيد فراج
شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.

وانتقد متابعو ريهام سعيد، ما فعلته مع الأضحية لاسيما وأنها قامت بحز السكين أولًا لتقطع جلد الرقبة ثم لم تكمل الذبح، ما جعل الأضحية تشعر بالتعذيب، وهذا ما وجهه متابعيها لها من خلال التعليقات، فقال أحد الأشخاص: «انتي بتجربي حتى الذبيحة ؟؟؟انتي فاكراها لعبة»، ثم قام آخر بإلغاء متابعتها وطالب باقي المتابعين بعمل هذا.

جاء ذلك، بعدما نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى تحاول ذبح الأضحية معلقة: «كل سنه و انتوا طيبين».

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب وانضمت إليهما موريتانيا.
ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها

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