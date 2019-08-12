في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

تحرم مواجهة الأهلى وبيراميدز، اللاعب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من الحصول على اجازة الزواج كاملة بعد دخوله عش الزوجية أمس الأحد، وهو الموعد الذي تم تحديده فى وقت سابق وكان من الصعب تغييره.



ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 17 أغسطس الجاري فى بطولة كأس مصر وهي المواجهة التي يحتاج الجهاز الفني فيها لخدمات مروان محسن.



ويمنح الجهاز الفني، المهاجم الدولي اجازة زواج 72 ساعة فقط، بعد استبعاده من مواجهة اطلع بره السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس الأحد.