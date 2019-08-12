ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب : يكتب رسائل العيد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
دائما تفرض المناسبة حتمية إجلال الحدث وفي عيد الأضحى المبارك حيث شعائر الحج والغاية من أداء المناسك هناك من الرسائل التي توجب الصبر اعتصاما بالمولي تبارك وتعالي نعم المولي ونعم النصير.

...عباد الله ضعفاء ينشدون المدد من عند الله لأجل هذا يستمر الدعاء بالستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

... رسائل العيد الرضا بقضاء الله وقد طوت الأيام صفحة شقائق للروح كانوا دوما مبعث سعادة ولاراد لقضاء الله.

..الحج عرفة وقد تكبد الحجيج مشاق الحج توقا إلي عطايا الحنان المنان ومن لم يقتدر يفوض الأمر لله راجيا أن تجود عليه المقادير ليهرع إلي المشاعر المقدسة.

..في الحج كل الناس سواء ولو استقام العباد وأدركوا أن متاع الدنيا قليل وأنه لابد دوما من الاستعداد للرحيل بالعمل الصالح والابتعاد عن المعصية ماساءت الأحوال علي نحو جعل الدنيا تضيق جراء تغوا البشر وتعذر الحياة في ظل كثرة الأشواك.

.. رسائل العيد ليست الرسائل التي يتبادلها العباد للتهنئة بالمناسبة إنما المبتغي أن تكون أيام البشر بلا بغض أو كراهية أو أحقاد وقد اضحي العيد مع الأيام مناسبة شكلية الشاغل فيها اطايب الطعام والتنزه استمتاعا بأيام الاجازات .
... الشقاق يزداد ويتكشف الأمر في أيام العيد ولاجديدذاك لأن رسائل العيد لاتصل لقلوب ملؤها الغلظة والكراهية.

...أحاديث العقوق موضع ألم والمشاهد كثيرة والعنوان علي الدنيا السلام .

...التسامح والمودة رسائل العيد الغائبة ليمضي العيد ولاجديد ولاجل هذا يستمر قول الشاعر أبي الطيب المتنبي عيد بأية حال عدت ياعيد .بما مضي أم بأمر فيك تجديد مبعث شجن لأنه. منذ قرون مضت يظل هذا القول لسان حال العباد عند كل عيد.

..ويستمر الدعاء عند كل عيد بل وفي كل يوم يارب بلغ عبادك الأعياد بلا مواجع أو أحزان ..
.لبيك اللهم لبيك .لبيك لا شريك لك لبيك .
..يارب عجل بالفرج ...انتظارا لعيد سعيد.
...ويستمر استطلاع هلال العيد .!

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات عن فضل العشر من ذي الحجة.. تعرف عليها

250 طفلا بمكتبة دمنهور يحتفلون بعيد الأضحي

لبيك اللهم لبيك.. تعرف على التفسير الصحيح للتلبية وفضل ترديدها

إلهام شاهين تهنئ جمهورها بـ الاضحى : عيد سعيد عليكم

ترشيحاتنا

شاهد .. رجل عصابة سابق يقتل 4 مسنين في جريمة مرعبة

أهم اخبار اليوم .. احمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا .. مروان محسن يحتفل بزفافه.. وريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح

تحذير عاجل من وزارة الصحة السعودية لحجاج بيت الله الحرام

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

ضبط السكر وتهدئة الأعصاب.. فوائد مدهشة لـ تناول البقوليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور