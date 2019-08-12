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ضاحي خلفان يشن هجوما على حكومة هادي.. ويؤكد: الإمارات ليست في اليمن من أجل الشرعية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:12 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
حسام رضوان
واصل ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، اليوم الاثنين، هجوما على حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك على خلفية الأوضاع المشتعلة في عدن.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة عبر "تويتر"، إن :"حكومة هادي تريد من الإمارات أن يسكّتوا القادة الجنوبيين عن مطالباتهم، وإذا ماسكّتوهم فالإمارات خائنة..يا أخي سكّتهم أنت..عجيب هذا المنطق".

تغريدة ضاحي خلفان جاءت بعد سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه.

وقال ضاحي خلفان في إحدى التغريدات "أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة.. أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا...لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة.. والله رأيي الشخصي".

وقال ضاحي خلفان في أخرى:"والله إن هادي وشرعيته ما يسوون عندنا جندي إماراتي..مشاركتنا ليست من أجل الشرعية.. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة..هذا ما أعرفه أنا....عيل من أجل هادي وموظفيه".

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