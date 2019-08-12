نشاط الرئيس واحتفال المصريين بـ عيد الاضحى أهم ما تناولته صحف اليوم

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.



فأبرزت صحف "الأهرام" والأخبار"و "الجمهورية" التهنئة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأشارت الصحف إلى الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمنتجع ماسة العلمين، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.



واهتمت الصحف بتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي والذي أكد أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وشاهد فيلما تسجيليا حول المشروع، حيث اطلع الرئيس على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلا عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت.



وكذلك ألقت الصحف الضوء على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

وفي متابعة لحجاج بيت الله الحرام، أشارت الصحف إلى تواصل توافد الحجاج لمشعر منى لرمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، مؤكدة أن عملية رمي الجمرات تمت دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، وتوفرت كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب تواجد رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.



وأشارت إلى أن حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها اتسمت بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالًا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.



وفي متابعة لبهجة المصريين بقدوم عيد الأضحى، لفتت الصحف إلى توافد آلاف المواطنين الى الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف المحافظات، احتفالا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.



أما جريدة الأهرام وتحت عنوان "البنك الدولي: مصر نموذج في الحماية الاجتماعية".. أكدت أنه في شهادة جديدة لنجاح السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر أكد تقرير البنك الدولي أن تجربة مصر في مجال الحماية الاجتماعية تعد من النماذج البارزة على مستوى العالم حيث بدأت في تطبيق برنامج تكافل وكرامة في 2015 بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي وهو البرنامج الذي يقدم الدعم للدخل بشرط إبقاء الأبناء بالدراسة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.



أما جريدة الأخبار وتحت عنوان "إضافة المواليد لبطاقات التموين خلال شهرين".. قالت إن إضافة المواليد إلى بطاقات التموين تبدأ خلال شهرين بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من إجراءات تنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين والتي تضمنت 4 مراحل بدأت من أول مارس الماضى ويصل عدد المواطنين الذين سيتم اضافتهم إلى بطاقات التموين حوالي 6 ملايين مواطن تم تسجيلهم وإضافتهم إلكترونيا أو من خلال مكاتب التموين خلال الأشهر الماضية وبدأت عمليات حذف غير المتسحقين بعد تطبيق الضوابط التي وافقت عليها الحكومة والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتم السماح للمواطنين الذين تم حذفهم بتقديم التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص وإبلاغ المواطنين الذين تم حذفهم من خلال بونات صرف الخبز أو السلع التموينية.



أما جريدة الجمهورية وتحت عنوان "13 ألف طالب ثانوية أنصفهم التظلم" فأشارت إلى بدء وزارة التربية والتعليم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك إجراءات رد ما يقرب من مليون و 311 ألف جنيه تمثل رسوم إطلاع لما يزيد على 13 ألفا و111 طالبا وطالبة من شعب الثانوية العامة بعد أن أثبت إعادة فحص كراسات إجاباتهم بمعرفة مستشاري المواد عن أحقيتهم في الحصول على درجات إضافية نتيجة لوجود أخطاء في جمع درجاتهم أو وجود جزئيات لم يتم تصحيحها بالامتحانات التي تظلموا من نتيجتها.



واهتمت بتصريحات خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات بأن مقار تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة مستمرة في عملها وفق المدة القانونية التي حددتها الوزارة لتلقي التظلمات التي تنتهي فعليا يوم الخميس القادم 15 أغسطس رغم الانخفاض الكبير جدا في أعداد الطلاب المتقدمين بتظلماتهم في الأيام الأخيرة، مشددا على أن لجان النظام والمراقبة ملتزمة بفحص ومراجعة أي تظلم من جانب الطلاب تم تقديمه خلال الفترة الزمنية المحددة.



وكشفت مصادر للجمهورية بأن عدد الطلاب المتظلمين في مختلف المواد بامتحانات الثانوية العامة اقترب من حاجز 118 ألف طالب وطالبة من مجموع 669 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو وهو الرقم الأكبر في تاريخ تظلمات الثانوية العامة.



وتصدرت مادة اللغة العربية قائمة أكثر المواد تظلم منها طلاب الثانوية العامة تليها مواد الفيزياء والجيولوجيا والتاريخ والكيمياء.