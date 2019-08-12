قواعد التحويل للباقين للإعادة بالفرق الأولى بكليات جامعة الأزهر | خدمات

أعلنت جامعة الأزهر، عن قواعد التحويل ونقل القيد للباقين للإعادة بالفرق الأولى أو الإعدادية بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم.



وأوضحت الجامعة، أنه يجوز التحويل ونقل القيد للباقين للإعادة بالفرقة الأولى داخل المنطقة الجغرافية ويقصد بها المنطقة التابع لها المعهد المتخرج منه الطالب أو الطالبة وهى منطقة القاهرة الكبري ومنطقة الوجه البحري والوجه القبلي بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدني لمجموع الدرجات للكلية المحول إليها عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.



ويجوز نقل القيد من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى مع ضرورة توافر الشرطين: أن يكون نقل القيد لكلية أو شبعة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية للطالب وكذلك ضرورة استيفاء شروط القبول والحد الأدني للمجموع الذي قبلته الكلية سنة الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.



كما يجوز نقل القيد للمقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية إلى الفرق الأولى ولاإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدني لجموع الكلية المحول إليها، علما بأنه لا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية أو قبل النهائية بين الكليات المتناظرة.



وأكدت الجامعة، أنه يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكلية وفي المدة من الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 حتى الخميس 19 سبتمبر ولن يلتفت إلى آية تحويلات بعد هذا التاريخ، وتقوم الكليات المعنية بموافاة شئون التعليم بحالات التحويل ونقل القيد في نهاية كل أسبوع، وتقوم الإدارات التعليمية المختصة بالفروع بالمراجعة الفنية للتحويلات وموافاة شئون التعليم بهذه التحويلات لاتخاذ إجراءات العرض والإعتماد من رئيس الجامعة ولا يعتد بالتحويل أو نقل القيد إلا بعد الإعتماد.



كما يجوز التحويل من شعبة إلى أخرى بذات الكلية المحول اليها الطالب بشرط استيفاء الحد الأدني المقرر للقبول بالشعبة ومعاملة الطالب المحول كطالب مستجد ومراعاة فرص البقاء، وفي حالة مخالفة المواقيت المحددة سابقا من الكليات أو الإدارات التعليمية سيحال الموضوع للتحقيق ويتحمل المتسبب في التأخير أو عدم الاستيفاء مسئولية ذلك، وتسري أحكام هذا القرار على جميع الطلاب والطالبات المصريين المنتظمين والمنتسبين بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم ما عدا الطلاب الجدد هذا العام.



وذكرت أنه لا يوجد مانع من التحويل أو نقل القيد للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات أو المعاهد الحكومية أو الخاصة سواء داخل مصر أو خارجها وينصح الطالب بالتأكد من قبوله أولا قبل سحب ملفه، ويجوز تحويل الطلاب فوق الفرق الأولى أو الإعدادية بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب نجح بتقدير مقبول على الأقل ولا يسمح بالتحويل للمنقولين بمواد بأى حال من الأحوال أما كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والهندسة الزراعية والصيدلة والعلوم فيجوز التحويل بموافقة عميدى الكلية ورئيس الجامعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز وذلك في غير الفرق النهائية أو قبل النهائية.