مابقاش سر.. اصالة تطرح أغنية من ألبوم فى قربك

أعلنت الفنانة اصالة طرح أغنيتها الجديدة مابقاش سر عبر تطبق #Deezer ضمن ألبوم "فى قربك".





ونشرت اصالة صورة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقة "استمعوا الآن إلي أغنية #مبقاش_سر من ألبوم #في_قربك على تطبيق #Deezer كلمات : امير طعيمه ، الحان : احمد زعيم ، توزيع : فهد ، وتريات : فهد ، تنفيذ وتريات : تامرغنيم ، رباعي وتري .. كمان اول : كريم فوده .. كمان ثاني : مصطفى اسماعيل ، فيولا : تامر غنيم .. شيلو : محمود صالح .. جيتار : شريف فهمي .. مهندس صوت : محمد اسماعيل .. ميكس : فهد".





اصالة تتعاون في ألبومها الجديد "في قربك" مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبد الحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبد الرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبد الواحد، طارق عبد الجابر، وغيرهم.



