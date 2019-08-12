تخلت عن أنوثتها.. سيدة كويتية تضرب ضابطا ومصريا بـ الحزام

صحف الكويت: مصر تأثر لشهداء هجوم العريش.. السعودية والإمارات تكشفان نتائج التحقيق بشأن تخريب ناقلات النفط في الخليج.. أمريكا توقف تدريب الأتراك على مقاتلات إف 35.. وأوروبا تدخل تعديلات على الشنجن