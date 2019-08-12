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تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقبلا الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي بقصر منى.

وقالت الوكالة إن بن زايد نقل تهاني الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، لخادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

وكان بن زايد قد وصل لتوه إلى جدة في زيارة مفاجئة، عقب تزايد التوترات في المنطقة من جهة، وعدن اليمنية من جهة أخرى.

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