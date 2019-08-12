أوناجم يترك الزمالك ويعود للمغرب.. تعرف على السبب

حرص محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد، التوجه إلى المغرب من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أفراد أسرته، لاسيما وأنه لن يشارك فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال المقرر لها الجمعة فى تمهيدى دورى أبطال أفريقيا.



ويتواجد أوناجم فى مسقط رأسه بالمغرب لقضاء إجازة العيد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى.



ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة والانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت المقبل.