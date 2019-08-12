مؤمن زكريا أثناء ذبح الأضحية: العركة لو بدأت كله هيزعل

نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر مؤمن زكريا ممسكًا بالسكين أثناء ذبح أضحية العيد، وعلق قائلًا: "العركة لو بدأت كله هيزعل".



يذكر أن النادى الأهلي تغلب على فريق اطلع بره السوداني التي انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يبدأ الفريق الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء السبت القادم فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.



