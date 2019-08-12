بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة جديدة، وعلقت على الصورة "متحمسين لكليب أغنية "يابا يابا " بكرة علي اليوتيوب".



وتألقت الفنانة مايا دياب، بإطلالة مثيرة للغاية و ملفتة كما تظهر دائمًا، مرتدية حذاء "بوت" طويلا يأخذ جلد النمر، وفستانا باللون الجملي الذي تماشي مع لون الحذاء مكشوف الاكتاف، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها و تمتعت بالمكياج بالالوان الترابية التي تلاءمت مع لون بشرتها الحمقي.



وكان آخر أعمال مايا دياب أغنية "خسرنا بعض" التى قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبنانى زياد برجى، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.

