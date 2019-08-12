تين هاج يكشف مصير فان دي بيك من الانتقال لريال مدريد

أعلن إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، مصير لاعب خط الوسط دوني فان دي بيك بشأن استمراره مع الفريق الهولندي، أو الرحيل.



وقال تين هاج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أن فان دي بيك سيكون معنا هذا الموسم، وإلا سأسمع من مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي عكس ذلك".



وارتبط اسم فان دي بيك بقوة خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وسط تقارير تفيد بتوصله لاتفاق شخصي مع الميرنجي في انتظار إتمام الصفقة بشكل رسمي.



ويسعى ريال مدريد للتخلص من العديد من اللاعبين في قائمته وعلى رأسهم الثلاثي جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، وماريانو دياز، قبل مواصلة إبرام صفقات جديدة.



ولايزال تين هاج، يواصل الاعتماد على فان دي بيك رغم كل الشائعات؛ حيث شارك في افتتاح الدوري الهولندي، وأيضًا ضد باوك سالونيكا اليوناني بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.