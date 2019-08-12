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شاهد.. انفجار في مخزن أسلحة بمنطقة أبو دشير في العراق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:50 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام عراقية اليوم الاثنين، إن انفجارا وقع في مخزن للأسلحة بمنطقة أبو دشير جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وتداول ناشطون عراقيون، مقاطع فيديو للانفجار تظهر تصاعد دخان كثيف من موقع الانفجار.

وقالت تقارير إعلامية، إن مخزن السلاح تابع لقوات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض مخازن المليشيا لتفجيرات مجهولة المصدر.

وألمحت تقارير إسرائيلية إلى أن تل أبيب متورطة في التفجيرات التي تستهدف المعسكرات ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الموالية لإيران في العراق.

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