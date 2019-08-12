ناصر عباس يدخل دائرة المرشحين للجنة الحكام الجديدة

دخل ناصر عباس عضو لجنة الحكام السابق دائرة المرشحين في لجنة الحكام الجديدة برئاسة سمير عثمان.



علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن ناصر عباس مرشح بقوة البقاء فى عضوية لجنة الحكام على أن يتم اختياره رئيسا للجنة الفنية من أجل الاستفادة من خبراته الكبيرة فى المجال التحكيمي.



يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:

- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين

- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل

- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقي عبد الشافي، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.

- لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان.



بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء، فيما ستتولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن وليد العطار.



أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول، فقد تمت مخاطبة الأندية لتحديد مرشحها لبدء تفعيلها، كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى.