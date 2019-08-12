شقيق زينة طرف .. محامي احمد عز يفجر مفاجأة جديدة في واقعة المشاجرة

كشف عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، عن كواليس جديدة في مشاجرة موكله مع شقيق الفنانة زينة؛ مؤكدا أن شقيق الفنانة كذلك كان طرفا في المشاجرة وقام بالتعدي بالسب والقذف على عز.



وقال محامي الفنان أحمد عز إن موكله كان يجري حوارا صحفيا مع إحدى الجرائد بأحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي، ودخل شقيق وشقيقة زينة، وقامت ياسمين شقيقة زينة بالتعدي بالضرب علي أحمد عز؛ فيما قام شقيقها بتوجيه سيل من الشتائم والسب والقذف تجاه عز حتى تدخل أمن الفندق.



وتابع: أن موكله تفاجئ بحضور الفنانة زينة ونجليها إلى المكان؛ فقام على الفور بمغادرته حتى لا يتفاقم الوضع؛ مضيفا أن إحدى السيدات قامت بالتدخل في محاولة للصلح بين أحمد عز وشقيقة زينة.



وأشار إلى أن الفنان رفض كل محاولات الصلح وقام باستدعاء شرطة السياحة وأمن الفندق وتحرير محضر تجاه شقيقة زينة اتهمها فيه بالتعدي عليه.



وأضاف أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.



وتابع: أن النيابة لم تستمع إلى أقوال عز حتى هذه اللحظة، مضيفا أنهم سيطالبون بتفريغ الكاميرات الموجودة في المكان التي التقطت واقعة التعدي.



وتعود الخلافات بين أحمد عز وزينة إلى سنوات بسبب قضية النسب الشهيرة بينهما عز الدين وزين الدين، وانتهت بإثبات أبوة عز لهما، وإلزامه بدفع 600 ألف جنيه مصري مصاريف دراسية لهما.