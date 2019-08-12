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رياضة

محمود علاء يشارك وعبدالعزيز ينتظم في تدريبات الزمالك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:18 م
محمود علاء
محمود علاء
منتصر الرفاعي - ملك موسي
شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التدريبات اليوم بصورة كاملة والمقامة حاليًا بملعب النادي.

جاء ذلك بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطولة الدوري الممتاز.

كما انتظم محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية مع زملائه وذلك عقب تعافيه من آلام القدم التي كان يعاني منها حيث أدى مرانا فرديا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

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