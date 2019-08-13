بدء الاختبارات الاستباقية لـ دورات الإدارة المحلية السبت المقبل

يبدأ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إجراء الاختبارات الاستباقية لبعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية للمركز للعام التدريبي 2019 / 2020 وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى ويتم تنفيذ الاختبارات علي مدار أسبوعين اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 اغسطس الحالى حتي يوم الخميس الموافق 29 من أغسطس الحالى.





وتتضمن عدد 7 اختبارات لتحديد مستوى المرشحين من المحافظات للدورات التدريبية بإجمالي 2160 متدربا من العاملين في المحليات علي مستوي جميع المحافظات حيث تم تحديد يومين اختبار لكل دورة تدريبية لإفساح المجال لاختبار أكبر عدد ممكن من مرشحي المحافظات.





وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تبذل قصاري جهدها لتطوير منظومة التدريب علي مستوي محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة بالإضافة الي دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والدراسية وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوي القائمين علي منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة المواد البشرية بالمحافظات .





وأوضحت أن دورات البرامج التدريبية والتي سيجري لها الاختبارات الاستباقية تتضمن دورة اعداد مدربين TOT ودورة قادة المستقبل ودورات التحويل الرقمي وبرامج الأوفيس واساسيات الحاسب ودورة اللغة الإنجليزية إضافة الي دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS للمدربين والعاملين بوحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضي ومراكز المعلومات ودورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (ٍspss ) للعاملين بمراكز المعلومات .





و تستهدف الوزارة من خلال البرامج التدريبية بناء وتأهيل وتدريب صف قيادي ثاني في المحليات وتحقيق توجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الانسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية .



