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حوادث

العثور على سجائر وتبغ مجهولة المصدر ومهربة جمركيا بباب الشعرية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى ضوء ما أكدته معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بشأن قيام مالك محل بيع سجائر مستوردة كائن بدائرة القسم، وشريك بذات المحل، بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ المهربين جمركيًا، داخل مخزن ملحق بالمحل ملكهما، بقصد التصرف فيها بالبيع بذات المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما داخل المحل، وعُثر بداخل المحل والمخزن الملحق به على 10.000 علبة سجائر "مختلفة الأنواع"، و28 جوالا بداخلها تبغ سجائر "مُعد للتصنيع" و17 جوالا بداخلها فلاتر سجائر وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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