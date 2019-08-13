لمكافحة الاخبار المضللة.. فيسبوك يعتزم إطلاق تبويب إخبارى جديد

تعتزم شركة فيسبوك "Facebook"، إضافة ميزة جديدة إلى مستخدميها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي لتحسين خدمة الأخبار.





وتجرى شركة فيسبوك "Facebook"، عدة محاولات لإطلاق تبويب أخبار "news" جديد عبر منصتها، خلال الأشهر القادمة.





وذكرت صحيفة "وول استريت جورنال"، أن شركة فيسبوك "Facebook" تواصلت مع العديد من ناشرى الأخبار لتقديم ما يصل إلى 3 ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية، مقابل حقوق نشر المحتوى على تبويب الأخبار الجديد.





وتشمل قائمة الناشرين كبرى وسائل الإعلام الأميركية والعديد من المؤسسات الصحفية مثل ABC News و Dow Jones و Washington Post و Bloomberg، وفقا لما ذكره موقع "Pocket Lint".





ومن المقرر أن تظهر علامة تبويب الأخبار الجديدة في الواجهة الرئيسية لتطبيق فيسبوك "Facebook"، بشكل بارز بجانب الميزات الأساسية مثل موجز الأخبار و Watch و Messenger.





ويأتي ذلك فيما تكثف شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، جهودها لمكافحة الأخبار المزيفة على منصاتها بعد تزايد الانتقادات الموجهة لهذه الشبكات بدعوى أنها لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة هذه الأخبار المضللة والاحتيالية وغيرها من المحتويات المثيرة للمشكلات على المستوى العالمي.



