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رياضة

بعد انضمامه لـ بايرن ميونخ.. بيريسيتش: حلمي الآن أصبح دوري الأبطال

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:53 م
بيريسيتش
بيريسيتش
إسراء أشرف
كشف الكرواتي إيفان بيريسيتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني الجديد، عن حلمه مع الفريق البافاري، بعد انضمامه له، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إيفان بيريسيتش في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: ""سعيد بالعودة إلى ألمانيا، بايرن هو واحد من أكبر الأندية في أوروبا".

وأضاف إيفان بيريسيتش: "نريد جميعا المنافسة ليس فقط على الفوز بالدوري والكأس، بل وأيضا دوري أبطال أوروبا".

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق البافاري: "تجربة إيفان الدولية ستساعدنا بدون شك، هو يمتلك أسلوبا جيدا في الهجوم، أثق في تأقلمه سريعا كونه يعلم جيدا الدوري الألماني ومدربنا نيكو كوفاتش".

وانضم إيفان بييرسيتش، إلى صفوف بايرن ميونخ، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.

وتشير التقارير، إلى أن النادي البافاري حصل على خدمات اللاعب الكرواتي، مقابل 5 ملايين يورو، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.

ويستعد إيفان بيريسيتش لخوض تجربته الجديدة مع بايرن ميونخ الذي سيفتتح مشواره في الدوري الألماني، يوم الجمعة المقبل، أمام هيرتا برلين في الجولة الأولى.

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