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برلمان

برلماني: وسائل التواصل الاجتماعي أهم أسلحة الكيانات المعادية لمصر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:14 م
وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
أسامة علي
أشاد النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتوصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بإنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية للرد على الشائعات، قائلا "آلية مهمة فى التصدى للشائعات ويجب سرعة تنفيذها".

وقال النائب تامر عبد القادر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التى تستغلها الجماعات والكيانات المعادية لمصر للترويج للشائعات، نظرًا لاعتماد المواطن بصورة كبيرة عليها فى الحصول على معلوماته".

وأوضح النائب تامر عبد القادر أن قانون الإعلام الموحد وضع مادة خاصة بشأن التعامل مع مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل، كذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالبا المجلس الأعلى للإعلام بتطبيق هذه القوانين على المخالفين.

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