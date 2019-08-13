لـ الجنيه والدولار كلمة أيضا.. شعبة المشغولات الذهبية تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

قال رفيق العباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب منذ بداية 2019 بنسبة 17٪، جاء نتيجة لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.



وأضاف رفيق العباسي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه عند شراء أو بيع الذهب من البورصة يتم حساب سعر الدولار أولا أمام الجنيه، ومن ثم يؤثر انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار بصورة مباشرة على سعر الذهب في السوق المحلية.



وأكد رفيق العباسي أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع أسعار الذهب وهي تخوف المستثمرين من الصراع الأمريكي – الصيني على المستوى الاقتصادى، وهو ما يؤدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الذهب عالميا والذي بدوره يؤثر على السوق المصرى باعتباره يعتمد على البورصات العالمية للذهب.



وتوقع رفيق العباسي أن الطلب يزداد على الذهب، خاصة مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وفي ظل استمرار التصعيد والحرب التجارية في المنطقة، والتوقعات المستمرة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وهذا كله يصب في صالح الذهب، الذي يلجأ له الجميع لأنه أقل أنواع الاستثمار خطرا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، عقب ساعات من بدء تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، وذلك بحسب آخر تحديث لموقع "إيجيبت جولد برايس"، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5520 و5536 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 723 و725، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 460 و461 جنيها، وعيار 12 من 394 جنيها إلى 395 جنيها.