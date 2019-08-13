إقبال متزايد على شواطئ رأس البر خلال ثالث أيام العيد.. صور

وأعلنت محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى.





وفى هذا السياق، كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطئ التى شهدت تواجدا مكثفا لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف، حيث تم خلال هذا اليوم إنقاذ ١٩ مصطافا من الغرق، فضلا عن تسليم ١٢٣ طفلا تائها إلى ذويهم.

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنها تابعت باهتمام بالغ جميع الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ، وكذلك توافر جميع الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.