ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلغ من العمر 72 عامًا.. أحمد ماهر يحتفل بعيد ميلاده اليوم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:14 م
احمد ماهر
احمد ماهر
نورا نبيل
يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان أحمد ماهر حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ72 عامًا، حيث إنه من مواليد 13 أغسطس 1946 وبدأ مشواره الفني عام 1973 .

وشارك أحمد ماهر في بطولة عدد من الأفلام منها ناصر 56 وحلاوة الروح وشمس الزناتي وشعبان تحت الصفر وحبيبي دائمًا .

ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها ذئاب الجبل و رأفت الهجان وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي ومشوار امرأة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاطعت والدتها.. نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. اعرف عمرها الحقيقى

في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن معتز التوني

في ذكرى رحيل مصطفى متولي .. تعرف على أبرز الأعمال التي جمعته بالزعيم عادل إمام.. نوستالجيا

عمرها 37 عامًا.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

انفنكس تطلق هاتفها S4 تعرف على إمكاناته وسعره

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 ..فيديو

مش هتحتاج باسوورد.. جوجل يعلن عن بديل لكلمة السر فى Gmail

الصربي ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك

لم أشعر بالاكتفاء .. كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي

رويترز: هجمات حوثية بطائرات دون طيار على مطار أبها السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف