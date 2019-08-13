بلغ من العمر 72 عامًا.. أحمد ماهر يحتفل بعيد ميلاده اليوم

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان أحمد ماهر حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ72 عامًا، حيث إنه من مواليد 13 أغسطس 1946 وبدأ مشواره الفني عام 1973 .



وشارك أحمد ماهر في بطولة عدد من الأفلام منها ناصر 56 وحلاوة الروح وشمس الزناتي وشعبان تحت الصفر وحبيبي دائمًا .



ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها ذئاب الجبل و رأفت الهجان وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي ومشوار امرأة .

