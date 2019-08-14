ذاكرى التاريخ.. غادةعجمي توجه رسالة نارية للنائبة الكويتية صفاء الهاشم

طالبت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،النائبة الكويتية صفاء الهاشم بمراجعة تاريخ العلاقات الطبية بين الدولة المصرية ودولة الكويت ,مراجعة معاملة المسؤلين بالكويت للعاملة المصرية، وأن تكف عن العنصرية غير المبررة تجاه المصريين.





وتابعت عجمى خلال تصريحات لـ: "صدى البلد"، العمالة المصرية بالكويت بمختلف فئاتها من الذين لم يتلقوا نصيبهم من التعليم وحتى المهندس والطبيب ساهموا فى إعادة بناء دولة الكويت وهذا شرف لنا، وعقبت:" الدولتان لم ولن تتخلى عن مساندة بعضهما البعض فى السراء والضراء".





وأشادت عجمى، بمواقف البرلمان الكويتى المشرفة والمؤكدة على عمق العلاقات والتى طالما جابهت عنصرية صفاء الهاشم ضد العمالة المصرية.



