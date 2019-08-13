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اقتصاد

بعد الانهيار.. سندات وأسهم الأرجنتين تظهر دلائل على الاستقرار

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:16 م
سندات وأسهم الأرجنتين
سندات وأسهم الأرجنتين
رويترز
أظهرت السندات الحكومية والأسهم في الأرجنتين دلائل على الاستقرار، اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت عقب هزيمة الرئيس ماوريسيو ماكري في انتخابات تمهيدية جرت في مطلع الأسبوع الجاري.

وأظهرت مؤشرات أسعار من جيفريز للوساطة أن جميع السندات الأرجنتينية الرئيسية بالدولار التي يتراوح أجل استحقاق دينها من 2021 إلى 2117 ارتفعت بمقدار 0.5 سنت للدولار.

كما ارتفعت أسهم بانكو ماكرو الأرجنتينية المدرجة في الولايات المتحدة خمسة بالمئة وزادت أسهم جروبو سوبرفيل عشرة بالمئة في تداولات ما قبل فتح السوق بعد أن خسرت ما يزيد عن نصف قيمتها أمس الاثنين.

وانهار البيزو متراجعا 15 بالمئة ونزلت الأسهم 48 بالمئة بالقيمة الدولارية، وهو ثاني أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 1950، وهوت السندات التي أجلها 100 عام بنسبة 20 بالمئة مع تنامي المخاوف من تعثر الحكومة في سداد الديون مجددا.

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