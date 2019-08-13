ضبط 35 قضية سلاح ناري بحوزة 30 متهما خلال 24 ساعة



وأسفرت الحملات الأمنية، خلال ٢٤ ساعة، عن ضبط ٣٠ متهما بحيازتهم أسلحة متنوعة "طبنجات، فرد خرطوش، بنادق آليه".



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٣٥ قضية سلاح ناري بحوزه ٣٠ متهما، وذلك بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.