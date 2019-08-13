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محافظات

ذبح 705 أضاحي بمجازر الغربية في أول وثاني أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
احمد علي
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن ذبح 705 أضحية بمجازر المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك بواقع 432 أضحية في اليوم الأول و273 أضحية باليوم الثاني.

وأضاف أن هذه الأضاحي انقسمت إلى (246 عجل جاموس – 361 عجل بقري - 34 ضان – 5 ماعز- 59 أبقار وجاموس).

يذكر أن مجازر المحافظة البالغ عددها 20 مجزر عبارة عن 8 مجازر عمومية و12 نقطة ذبح تعمل على فترتين خلال أيام العيد بداية من الساعة 7.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً وقد يمتد العمل ما بعد هذا الوقت حتى الانتهاء من جميع الأضاحي بالمجازر.

يأتي العمل في هذه المجازر تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بالتسهيل على المواطنين واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة.

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