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كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:30 م
زحام شديد بـ شواطئ
زحام شديد بـ شواطئ بلطيم
محمود زيدان
شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم، إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمصطافين في ثالث أيام عيد الأضحى؛ لقضاء إجازة العيد وسط الطبيعة الخلابة لجبال النرجس، وشواطئ المصيف الساحرة، وارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق والشقق السكنية بصورة غير مسبوقة.

من جانبه، وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتوفير سبل الراحة للمصطافين ومراقبة حالة البحر أولًا بأول بمصيف بلطيم حفاظًا على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة العيد.

وأكد محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم توفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ وتوافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساءً، وانتشار فرق الانقاذ المدربة، بالإضافة إلى انتشار أفراد الشرطة على الشاطئ لمنع أي مضايقات تحدث للمصطافين في أوقات الزحام الشديد.
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور
كاملة العدد.. زحام شديد بـ شواطئ بلطيم في ثالث أيام العيد .. صور

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