السيطرة على حريق هائل فى منزل مكون من 3 طوابق بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل اندلع في منزل سكني مكون من 3 طوابق بقرية نواج بمركز طنطا، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، يفيد بنشوب حريق فى منزل مكون من 3 طوابق بجوار الوحدة البيطرية.



كما تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لمكان الحريق، وتم السيطرة على النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.



وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق جاء بسبب ماس كهربائي وتم إخطار الجهات المعنية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.