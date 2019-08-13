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أخبار العالم

تطور خطير.. السلطات الروسية تطلب إخلاء قرية الانفجار النووي من السكان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:30 م
الاسعاف الروسي
الاسعاف الروسي
عرفة البنداري
أصدرت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، توصية بإخلاء قرية نيونوكسا في مدينة سيفيرودفينسك من السكان، بعد أيام من انفجار ذي طبيعة نووية.

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن مسعفين كانوا يعالجون ضحايا الانفجار تم نقلهم إلى موسكو لفحصهم.

وقالت وكالة الأرصاد الروسية إن مستويات الإشعاع ارتفعت في المدينة إلى16 ضعفا يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجارا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر طبي، لم تذكره، قوله إن مسعفين عالجوا ضحايا الحادث أرسلوا إلى موسكو لفحصهم طبيا.

وأعلنت الشركة النووية الروسية المملوكة للدولة مقتل خمسة من العاملين جراء الانفجار.

ونقلت تاس عن المصدر الطبي قوله إن المسعفين الذين أرسلوا إلى موسكو وقعوا تعهدا بألا يكشفوا عن أي معلومات عن الحادث.

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