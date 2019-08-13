لحظة اختفاء رجل فى محطة مترو بتركيا.. ابتلعته حفرة.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة ابتلاع سلم كهربائي رجلًا في تركيا.



وتعود التفاصيل عندما التقطت كاميرات المراقبة المشهد الصادم فى محطة مترو مزدحمة بإسطنبول، حيث كان هناك عدد ضخم من الركاب يستخدمون المصعد الكهربائي، حتى ظهرت فجوة عملاقة ابتلعت الرجل.



ولحسن الحظ تم إنقاذ الرجل بعد مرور أكثر من ساعة على الحادثة، بينما تم نقله إلى المستشفى جراء الإصابات التى لحقت به.



من ناحية أخرى كانت قد حذرت بلدية إسطنبول من استخدام المصعد قبل الحادث، وأن هناك عطلًا به، ولكن لم يستمع أحد لهذه التحذيرات.



