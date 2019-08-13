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بـ مايوه ذهبي وبدون مكياج .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها على شواطئ اليونان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:23 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
رشا عوني
نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتفاجئ جمهورها بلوك جديد.

وظهرت سيرين عبد النور بمايوه ذهبي بسيط، ونظارة شمس، وتألقت بإطلالة طبيعية دون استخدام المكياج،خلال عطلتها الصيفية باليونان.

جدير بالذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي 2019 بمسلسل "الهيبة" والذي حقق نجاحا كبيرا.
بـ مايوه ذهبي وبدون مكياج .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها على شواطئ اليونان

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