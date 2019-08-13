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بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:19 م
يارا
يارا
رشا عوني
نشرت النجمة اللبنانية يارا صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث صورها في حفلها الأخير الذي قدمته أمس بعيد الأضحى.

وظهرت يارا بفستان أسود ساحر، مفتوح على الساق، منحها إطلالة أنثوية أنيقة تشبه الأميرات، وهو من علامة الأزياء لابورجوازي.

كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد
بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد
بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد
بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد
بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

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