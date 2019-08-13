أزمة على الإنترنت بسبب سيارة bmw .. صور

نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور، كانت قد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أزمة تسبب بها قائد سيارة من علامة BMW الشهيرة.



تعود التفاصيل عندما كانت السيارة التى يقودها هذا الرجل على أحد الطرق، ويظهر فى المقعد الخلفى تلفزيون ضخم بارز من النافذة، ولكن هذه ليست الأزمة.



كانت الأزمة فى أن التلفزيون موضوع أعلى طفل صغير، ويتضح معاناة الطفل دون أى انتباه أو رد فعل من قائد السيارة الذى انتبه لـ طريقه فقط.



وطالب عدد من الرواد بمعاقبة هذا الرجل، لتعريض حياة طفل صغير للخطر، خاصةً بعد انتشار الصور الصادمة بكثرة على الإنترنت.

