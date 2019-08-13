استعدادا لـ مواجهة بيراميدز النارية.. وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز القادمة.



واكتفى اللاعب خلال الفترة الماضية بأداء بعض التدريبات التأهيلية.



ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة ال 16 من منافسات بطولة كأس مصر.

