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اقتصاد

الاجازة انتهت .. البنوك تعاود عملها صباح غد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:25 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
يستأنف الجهاز المصرفي، صباح غد " الأربعاء"، عمله، بعد إجازة استمرت 5 أيام منها 3 أيام بقرار من البنك المركزي المصري، لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

شهدت فترات عطلات الجهاز المصرفي، هدوءا على مستوى فروع ومقرات البنوك على مستوى محافظات مصر وخاصة المناطق النائية.

وفقا لتقارير متابعة تم رفعها من بعض البنوك إلي البنك المركزي بشأن الحالة الأمنية والإجراءات الرقابية، فإن البنوك بدأت مع بداية الإجازة وعلى مدار 3 أيام العيد في تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد بشكل مستمر، ضمانا لاستمرار خدمات السحب بالماكينات لتلبية احتياجات المواطنين.

رصدت التقارير أن حالات الماكينات لم تسجل أي أعطال رغم وجود بعض الزحام الطفيف علي بعض الفروع والسلاسل التجارية  لـ صرف بعض المبالغ المالية لشراء مستلزمات العيد.

وكثفت إدارات الأمن بالبنوك خلال فترة العيد، من تأمين مقارها على مستوى المحافظات ، بالتعاون مع شركات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الشرطة على مستوى المناطق لحفظ الأمن .

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