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أخبار العالم

الناتو يؤكد تتبع طائرة روسية فوق بحر البلطيق

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:29 م
طائرات (سو-27) الروسية
طائرات (سو-27) الروسية
أ ش أ
أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتبع طائرة تابعة للحلف لطائرة روسية فوق بحر البلطيق اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية التي كان على متنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، كانت تطير بالقرب من المجال الجوي للحلف ولم نعلم أي معلومات عنها.

وقال المسؤول - في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية - إنه "تم تتبع طائرة روسية مصحوبة بواسطة مقاتلة روسية واحدة على الأقل، فوق بحر البلطيق في وقت سابق من اليوم"، مضيفا أن "طائرات تابعة لبعثة الشرطة الجوية في دول البلطيق انطلقت لتحديد هوية الطائرة التي كانت تطير بالقرب من المجال الجوي للحلف".

وأوضح المسؤول أنه "بعد تحديد هوية الطائرة، عادت مقاتلات الناتو إلى قواعدها".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-18 " تابعة للناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، بيد أن طائرة روسية من طراز " سو – 27" أبعدتها.

وتمت مرافقة طائرة وزير الدفاع الروسي - بحسب بيان للدفاع الروسية بهذا الصدد - من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز " سو – 27" تابعتين لسلاح الجو بأسطول البلطيق، من كالينينجراد إلى موسكو.

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