بعد أسبوع.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. تفاصيل

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعها الخامس والمحدد علي مدار العام الجاري لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.



ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلي قرار خفض أسعار الفائدة علي المعاملات البنكية بمعدل 1%، بعد ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لأكثر من 44.9 مليار دولار وتحسن مستويات التضخم إلي 0.1% بنهاية يوليو السابق بتحسن بلغ 0.2% بالمقارنة بالشهر قبل الماضي.



وأعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.



وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات لها علي مدار العام الميلادي الجاري، حسمت 4 اجتماعات منها ليتبقي لها 4 اجتماعات أخري، خامسها بعد أسبوع.