امضى يا اشول.. أى يد تستخدمها أكثر.. فى اليوم العالمى لليد اليسرى

"امضى يا اشول" من منا لا يتذكر هذا الإيفيه الشهير للنجم سعيد صالح مع الزعيم عادل إمام فى فيلم سلام ياصاحبي، عندما طلب منه استخدام يده اليسرى فى التوقيع على أحد العقود من أجل التمويه عن شخصيته، نظرًا لقلة عدد أصحاب اليد اليسرى حول العالم.



يصادف اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ذكرى اليوم العالمى للأعسر أو من يستخدم اليد اليسرى، يا ترى أى يد تستخدمها فى حياتك اليومية اليمنى أم اليسرى ؟



وبحسب آخر الإحصائيات يبلغ عدد مستخدمي اليد اليسرى 10% فقط من إجمالي تعداد السكان حول العالم، وهناك العديد من المشاهير ضمنهم، بمجالات عدة فى السياسة والفن وحتى الإقتصاد.



وبحسب الموقع الرسمى لليد اليسري، يأتى لى صدارة القائمة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونجمة هوليوود العالمية وإحدى أجمل نساء الأرض، أنجيلينا جولي.



وشملت القائمة أيضًا أغنى رجل فى العالم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، و الأمير الأمير ويليام حفيد إليزابيث الثانية بالإضافة النجمة درو باريمور، وبطل سلسلة الأفلام المهمة المستحيلة توم كروز، وأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.



يذكر أن من يستخدم اليد اليسرى يعرف أيضًا بإسم الأعسر، ونسبة هذا النوع الأشخاص شخص من بين كل عشرة أشخاص، وفى 13 أغسطس يتم التوعية عالميًا لتعليم الناس عن العسرية وكيفية التعامل معها وما هي الصفات التي يتصف بها الشخص الأعسر.

