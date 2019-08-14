إغلاق باب التقديم بالبرامج الخاصة بـ حاسبات القاهرة.. 22 أغسطس

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عن بدء قبول طلبات الإلتحاق على البرامج الخاصة وهي هندسة البرامجيات وتكنولوجيا الشبكات والحوسبة والمعلوماتية الحيوية.
وأوضحت الكلية أن باب التقديم سيكون متاح حتى الخميس الموافق 22 أغسطس الجارى على أن يتم قبول الطلاب وترتيبهم طبقًا للمجموع الأعلى.
ونوهت الكلية انه في حالة عدم إكتمال العدد المطلوب لأحد البرامج سوف يتم الإعلان عن مد مدة التقدم مرة أخرى حتي يكتمل العدد المطلوب لكل برنامج.
وكان مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وافق على إنشاء برنامج خاص جديد عن الذكاء الاصطناعي، بدءًا من العام الجامعي المقبل، وذلك استجابة لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بشأن تطوير كلية الحاسبات وإدخال مجال الذكاء الاصطناعي في برامجها، سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس، لمواكبة التطورات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات.