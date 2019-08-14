برلماني: مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد مطلع دور الانعقاد الخامس

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يأتي على رأس الملفات التي سوف تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.





وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لا يفقد الضريبة وإنما يضع بعض الإجراءات التي تنظم العمل الضريبي.





وتابع: "كما ستنظر اللجنة في مشاكل العاملين بالمصالح الإيرادية بالضرائب، وبحث زيادة أجورهم".





كان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



