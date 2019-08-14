نتائج دوري الأبطال.. أياكس يعبر بشق الأنفس.. وسيلتك وبورتو يودعان مبكرا

انتهت منذ قليل جميع مباريات الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح أياكس في التأهل التمهيدي الأخير بعد الفوز على باوك اليوناني.



كما ودع كل من سيلتك الأسكتلندي وبورتو البرتغالي منافسات دوري الأبطال بعد خسارة الفريق الاسكتلندي أمام ضيفه كلوج الروماني بأربعة أهداف لثلاثة، فيما خرج الفريق البرتغالي بعد خسارته على أرضه أمام كراسنودار الروسي بثلاثة أهداف لاثنين.



وكما ودع بازل بطل الدوري السويسري بعد خسارته أمام لاسك النمساوي بثلاثة أهداف لواحد في النمسا، بعد أن خسر على أرضه أيضًا بهدفين لهدف.



وجاءت باقي النتائج كالاتي:



كارباج اغدام - إذربيجان 0 : 2 أبويل نيقوسيا - قبرص



روزنبورج - النرويج 3 : 1 ماريبور - سلوفينيا



دينامو كييف - أوكرانيا 3 : 3 كلوب بروج - بلجيكا



فرينكفاروزي - المجر 0 : 4 دينامو زغرب - كرواتيا



كوبنهاجن - الدانمارك 1 : 1 سرفينا زفيزدا - صربيا



أياكس أمستردام - هولندا 3 : 2 باوك سالونيكا - اليونان



أوليمبياكوس - اليونان 2 : 0 إسطنبول باشاك شهير - تركيا



لاسك لينز - النمسا 3 : 1 بازل - سويسرا



سيلتك - إسكوتلندا 3 : 4 كلوج - رومانيا



بورتو - البرتغال 2 : 3 كراسنودار - روسيا



فيما جاءت مواجهات الدور التمهيدي الأخير في دوري الأبطال كالتالي .



دينامو زغرب الكرواتي ضد روزيبرج النرويجي



كلوج الروماني ضد سلافيا براج التشيكي



يونج بويز السويسري ضد ريد ستار الصربي



أبويل نيقوسيا القبرصي ضد أياكس الهولندي



لاسك النمساوي ضد بروج البلجيكي



أولمبياكوس اليوناني ضد كراسنودار الروسي