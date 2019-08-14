اعتقال 5 أشخاص وإصابة 2 من قوات الشرطة في تظاهرات بـ مطار هونج كونج

أعلنت الشرطة في هونج كونج، اعتقال 5 أشخاص، وإصابة 2 من قواتها خلال احتجاجات، الثلاثاء، في مطار هونج كونج الدولي.



ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، عن بيان للشرطة في هونج كونج، إن الأخيرة أدانت أعمال المحتجين ووصفتها بأنها "أعمال راديكالية وعنيفة".



وأدانت الشرطة في هونج كونج - حسبما ذكرت (سي.إن.إن.) - قيام المحتجين بـ "اعتقال، ومضايقة، والاعتداء على زائر وصحفي مما ألحق بهما أذى بدنيًا ونفسيًا".



وقالت الشرطة إن الزائر "حوصر" واعتدى عليه من قِبل المحتجين في المطار الذين منعوا سيارات الإسعاف من تقديم المساعدات.



وجرى الاعتداء على رجل آخر صيني يعمل صحفيا، نقله عمال الإسعافات الأولية في وقت لاحق إلى خارج المطار، حسبما ذكرت الشبكة.



وكانت حدة الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين في مطار هونج كونج قد تزايدت - في وقت سابق، أمس- بعد مشاركة مجموعات آخرين من المدنيين في الصدامات.



وشاهد الصحفيون قيام المحتجين باحتجاز أشخاص يُشتبه في تعاونهم سريًا مع قوات الشرطة، كان من بينهم شخص رفض المتظاهرون تقديم الإسعافات الأولية الطبية له مما أدى لفقدانه الوعي.



وأفادت تقارير إخبارية، بإلغاء جميع الرحلات في مطار هونج كونج لليوم الثاني بعد سيطرة المحتجين على صالات مطار هونج كونج الدولي.



وقالت سلطات مطار هونج كونج في بيان إن جميع خدمات تسجيل الوصول للرحلات الجوية قد توقفت.



وأضاف بيان الشرطة أن "العمليات في مطار هونج كونج الدولي تعطلت بشكل خطير كنتيجة للتجمعات العامة في المطار أمس"، مشيرة إلى أن شركات الطيران ستوفر ترتيبات للمسافرين الذين لم يكملوا عملية المغادرة، ونصح الأشخاص بعدم الذهاب إلى المطار.



وكان مطار هونج كونج قد أعيد افتتاحه - في وقت سابق، أمس الثلاثاء- وسط تحذيرات من أن تحركات الطيران ستظل متأثرة.



يذكر أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" قد أعلنت في وقت سابق، أن الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية، تضر بحكم القانون، وأن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتا طويلا.