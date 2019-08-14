بـ هوت شورت مقطع.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها مع أولادها

نشرت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بصحبة أطفالها.





وارتدت جويل مردينيان "بضي" باللون الأبيض، مع هوت شورت مقطع باللون الأبيض، واختارت عليه سليبر باللون الأسود.





وقد تركت جويل مردينيان شعرها منسدلاً على اكتافها لتبرز من أناقتها، حيث قامت بعمل ضفائر، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.





ولم تتكلف جويل في ارتداء الاكسيورات، حيث إنها اكتفت بارتداء بعض الحظاظات على يديها، مع خاتم على يديها لتبرز من أناقتها بشكل كبير.



