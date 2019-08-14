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النوم في غرفة نحل.. علاج جديد يكتسب شعبية كبيرة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:24 ص
نحل
نحل
عمرو ممدوح
يبتعد الناس عادة عن لسعات النحل، إلا أن هناك أسلوبًا جديدًا للعلاج البديل يعتمد على النوم في غرفة مع صناديق تربية النحل.

ووفقا لتقرير أذاعته فضائية "الغد" الاخبارية، فإن هذا الأسلوب الجديد في العلاج بات يكتسب شعبية متزايدة في ليتوانيا.

وأضاف التقرير، أن تلك الطريقة لها العديد من الفوائد وتساعد في خفض ضغط الدم وصعوبات التنفس، لافتا إلى أن الطاقة الناتجة عن رفرفة النحل بأجنحته تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة وفقا لما قاله مدير أحد تلك الأماكن، ورغم أن الفكرة كانت محط تشكيك وسخرية إلا أن هناك عددا ليس بالقليل يتوافدون على المكان.

وأوضح التقرير، أن النحل ينجذب إلى الطاقة الناشئة من الألم ويمتصها، ويعتقد بعض الزبائن أن الهواء المحيط بخلية النحل يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم ومعالجة آلام الظهر وصعوبات التنفس.

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