بـ مايوه ذهبي.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

نشرت الفنانة والمطربة سيرين عبد النور صورة جديدة لنا عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، حيث قامت بالتقاطها على أحد شواطئ البحر.





وقد ارتدت سيرين عبد النور مايوهاً باللون الأصفر الذهبي، وهو ما تناسب مع لون بشرتها المميزة، والجذابة.





وتركت سيرين عبد النور شعرها منسدلاً عبر اكتافها لتبرز من أنوثتها، وقد ارتدت نظارة شمسية باللون البينك الشفاف، وقامت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه.





ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء قرطين باللون الذهبي، مع عقد بسيط من نفس اللون حول عنقها.



