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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:26 ص
النيابة تصرح بدفن
النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق
عمرو خليفة
صرحت نيابة الشروق وبدر، بإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، بدفن جثة العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم شرطة الشروق، الذي لقي مصرعه عن طريق الخطأ، ليلقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن العميد أيمن أبو طالب مأمور قسم شرطة الشروق في أثناء قيامه بالمرور لتفقد الحالة الأمنية والإشراف على تواجد الخدمات بمحيط دائرة القسم، وأثناء تنظيفه لسلاحه الميري، خرجت طلقة عن طريق الخطأ، لتنهي حياته في الحال .

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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