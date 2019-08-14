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فن

رد فعل غريب من هيفاء وهبي بعد تعرضها لـ موقف محرج على المسرح

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:46 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من كواليس حفلها الأخير، التي أحيته في السويد، ليلة السبت 10 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو المتداول، وهي تواصل الغناء والرقص أمام الجمهور، وفجأة تعطل الميكروفون الهوائي، لتبدي غضبها من ذلك فكادت ترميه على المسرح، حتى أعطت لها إحدى منظمات الحفل ميكروفونا آخر بسلك، لكنه تعطل هو الآخر، لتواصل هيفاء الرقص بعد ذلك دون غناء.

وتستعد الفنانة هيفاء وهبي من جانب آخر، لبدء تصوير مشاهدها في فيلم عقد الخواجة، الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وتعود الفنانة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي عانت من وعكة صحية منذ فترة ولكنها أعلنت تعافيها منها مؤخرًا.

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